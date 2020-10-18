الكاظمي يؤكد: لا عودة للوراء.. الاعتداءات ستواجه باسم الدولة والشعب !

2020/10/18 | 00:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

علق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، على حادثتي حرق مقر الديمقراطي في بغداد ومجزرة بلد، مؤكدا انه لا يمكن العودة الى الوراء.

وقال الكاظمي في تدوينة تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" (17 تشرين الاول 2020): "لا عودة الى التناحر الطائفي او استعداء العراقي ضد العراقي لمآرب سياسية، تجاوزنا تلك المرحلة معاً ولن نعود الى الوراء".

واضاف: "جريمة بلد مرفوضة والاعتداء على مقر الديمقراطي الكردستاني مرفوض واي اعتداء ضد العراقيين نواجهه باسم الدولة والشعب".

واكد رئيس الوزراء "اعتقال بعض المرتكبين ونطارد آخرين لتحقيق العدالة".

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