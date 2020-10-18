الساري: الورقة البيضاء لاتحتاج تصويت البرلمان والمالية ستنضجها وتعيدها للحكومة للتنفيذ

2020/10/18 | 00:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف عضو اللجنة المالية، رئيس كتلة الحكمة النيابية النائب فالح الساري، ان الورقة البيضاء التي وصلت الى مجلس النواب الاسبوع الماضي سوف لن يتم طرحها للتصويت على مجلس النواب.

وقال الساري في بيان نقله عنه مكتبه الاعلامي مساء اليوم السبت وتلقت “خبر برس” نسخة منه ، “ان الورقة البيضاء لاتحتاج تصويت مجلس النواب اطلاقا، وهذا ماتم الاتفاق عليه ان تناقش مع اللجنة المالية باعتبارها هي من تمثل مجلس النواب .واضاف ان اللجنة المالية سوف تقوم بتقديم مقترحات لتنضيجها ويقع على عاتق مجلس الوزراء بعد ذلك التنفيذ.

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