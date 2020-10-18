2020/10/18 | 00:10 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة/ – فاز الأهلي المصري على مضيفه الوداد (2/0)، في المباراة التي جرت بملعب محمد الخامس، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وسجل هدفي الأهلي محمد مجدي أفشة وعلي معلول من ركلة جزاء في الدقيقتين 4 و62 .
الشوط الأول دخل الأهلي المباراة مهاجما ، وقدم إشارات قوية من البداية من رأسية ياسر […]
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وسجل هدفي الأهلي محمد مجدي أفشة وعلي معلول من ركلة جزاء في الدقيقتين 4 و62 .
الشوط الأول دخل الأهلي المباراة مهاجما ، وقدم إشارات قوية من البداية من رأسية ياسر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأهلي المصري يضع قدماً في نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز على مضيفه الوداد المغربي ) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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