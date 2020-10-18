الأهلي المصري يضع قدماً في نهائي ‎دوري أبطال أفريقيا بالفوز على مضيفه ‎الوداد المغربي 

2020/10/18 | 00:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – فاز الأهلي المصري على مضيفه الوداد (2/0)، في المباراة التي جرت بملعب محمد الخامس، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.وسجل هدفي الأهلي محمد مجدي أفشة وعلي معلول من ركلة جزاء في الدقيقتين 4 و62 .الشوط الأول دخل الأهلي المباراة مهاجما ، وقدم إشارات قوية من البداية من رأسية ياسر […]

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