الكاظمي يحقق العدالة ويعتقل منفذي جريمة بلد

2020/10/18 | 00:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … نشر رئيس الوزراء العراقي مساء يوم السبت تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر حول مجزرة قضاء بلد التي وقعت يوم أمس السبت.وقال الكاظمي في تغريدته ‏لا عودة الى التناحر الطائفي او استعداء العراقي ضد العراقي لمآرب سياسية” فيما أضاف الكاظمي ” تجاوزنا تلك المرحلة معاً ولن نعود الى الوراء “.اقرأ […]

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