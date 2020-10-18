الخلية تنفي اشتباك القوات الأمنية مع الحشد وتعرض الخضراء لقصف صاروخي

2020/10/18 | 00:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفت خلية الإعلام الأمني، السبت، وقوع اشتباك بين القوات الأمنية وقوة من الحشد الشعبي في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.



وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 تشرين الأول 2020)، إن "قيادة العمليات المشتركة، تنفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن حصول صدامات بين القوات الامنية وقوة أخرى من الحشد الشعبي في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين".

واضاف، "كما تنفي في الوقت ذاته الأنباء عن وجود استهداف بالصواريخ للمنطقة الخضراء ببغداد، كما نهيب بالجميع الإبتعاد عن نقل الشائعات ونشرها".

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