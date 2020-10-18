انطلاق المرحلة الثانية من عودة العمرة تدريجياً

2020/10/18 | 00:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت السلطات السعودية، السبت، المرحلة الثانية من عودة العمرة تدريجياً.

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