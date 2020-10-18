كشف موعود وصول كاتانيتش الى العراق استعداداً للتصفيات المزدوجة

2020/10/18 | 00:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مصدر رياضي، موعد وصول مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش والجهاز الفني المساعد الى العراق.

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