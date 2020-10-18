فيروس كورونا … كيف ستواجه أوروبا الموجة الثانية؟

2020/10/18 | 00:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … منذ نهاية الشهر الماضي سبتمبر و مطلع الشهر الحالي أكتوبر بدأت العديد من الأوروبية بالتحذير من اجتياح موجة ثانية من فيروس كورونا الدول الاوروبية.حيث بدأت العديد الدول في أوروبا بإتخاذ مجموعة من التدابير والاجراءات الصارمة في مدنها لتقليل الإصابة بفيروس كورونا او منع انتشاره بين السكان على أقل تقدير.ومن أبرز هذه […]

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