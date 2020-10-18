هل يكون الكلاسيكو الأسوأ هذا العام

2020/10/18 | 00:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ سيف معتز محي

شهدت الجولة السادسة من بطولة الليغا هذا الموسم مفآجات من العيار الثقيل حيث سقط ريال مدريد وبرشلونة أمام قادش وخيتافي على الترتيب.

وظهر كلا الفريقين بمستوى سيء قبل أيام من انطلاقة مسيرتهما الأوروبية وكذلك قبل مباراة الكلاسيكو يوم الأحد المقبل.وقد يكون الكلاسيكو المقبل هو الأسوأ نظرًا للمعطيات التي قدمها كلا الفريقين من سوء أداء وغياب روح مما ينذر بأداء سيء منذ سنوات طويلة.

وخيب الثنائي ظنون جماهيرهما التي تنتظر منهما الكثير ولكن يبدو أن عصر الكورونا وقلة التدعيم سوف يجعلان عشاق كرة القدم على موعد مع كلاسيكو هو الأسوأ منذ سنوات.

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