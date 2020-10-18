غوارديولا يعلق على

2020/10/18 | 00:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلل بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي من شأن حادثة اللمس التي تورط فيها لاعبه سيرجيو أغويرو، السبت، خلال مباراة فريقه مع أرسنال بالدوري الإنكليزي الممتاز.

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