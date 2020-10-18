ما هي أسباب عودة رجال الدين للساحة؟ - محيي الدين محروس

2020/10/18 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محيي_الدين_محروس ظاهرة العودة للجوامع وللكنائس وانتشار الحجاب بمختلف مظاهره لها أسبابها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولم تأتِ من الفراغ.



خاصةً بأنها ظاهرة أخذت طابعاً عالمياً، بعد عصرٍ من الانفتاح والتحرر في بدايات منتصف القرن الماضي.



ويكفي إلقاء نظرة إلى الافلام والصور الوثائقية من تلك الفترة.



الموضوع واسع ومُتشعب وله طابع عالمي، ومنطقتنا هي جزء من هذا العالم …من هنا ضرورة الاختصار.



على المستوى الدول ......





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