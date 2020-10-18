فيروس كورونا … الموجة الثانية تتفشى بعواصم أوروبا بأرقام مخيفة

2020/10/18 | 01:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … بدات العديد من العواصم في أوروبا بالدخول بحالة الخطر أثر تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا فيها، حيث بدات العديد من الدول الأوروبية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار الفيروس هناك.حيث سجلت العديد من العواصم الأوروبية حالات جديدة وارقام كبيرة قد تجعل أنظمتها الصحية عاجزة عن معالجة تفشي فيروس كورونا او التصدي […]

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