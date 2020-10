ما موقف القضاء من حمودي؟

2020/10/18 | 01:35 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إياد الصالحي يعكف رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رعد حمودي على وضع كافة الإجراءات القانونية والفنية والإدارية الخاصة بانتخابات المكتب التنفيذي للجنة المقرّر لها يوم الرابع عشر من تشرين الثاني المقبل تحت تصرّف هيئة القضاة المُنسّبين لهذا الغرض من أجل إقامة انتخابات خالية من أية خروق مثلما تتمنّى أسرة الرياضة لطي صفحة الماضي القريب بكل صورها

