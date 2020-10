2020/10/18 | 01:49 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدرب منتخب الناشئين عماد محمد يدخل معايشة تدريبية مع نادي الزوراء ضمن منهاج الدورة التدريبية الاسيوية بروفيشنال من المؤمل ان يباشر مدرب منتخب الناشئين عماد محمد اعتباراََ من اليوم الأحد بمعايشة تدريبية مع فريق الزوراء ضمن منهاج الدورة التدريبية الآسيوية “بروفيشنال”.واختار محمد النوارس كونه الفريق الذي انطلق منه نحو النجومية ويرتبط معه ارتباط روحي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمدة يعود الى الزوراء first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمدة يعود الى الزوراء) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمدة يعود الى الزوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).