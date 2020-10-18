2020/10/18 | 01:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مصلحة أي من المرشحين يصب الإقبال الكبير على التصويت المبكر؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في مصلحة أي من المرشحين يصب الإقبال الكبير على التصويت المبكر؟ ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في مصلحة أي من المرشحين يصب الإقبال الكبير على التصويت المبكر؟ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).