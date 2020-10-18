أرمينيا وأذربيجان تعلنان هدنة جديدة في كاراباخ

2020/10/18 | 02:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلنت أرمينيا وأذربيجان، عن محاولة جديدة لوقف إطلاق النار في نزاعهما حول إقليم ناغورني كاراباخ، اعتبارا من منتصف الليل.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من انهيار هدنة بوساطة روسية فور دخولها حيز التنفيذ، والتي يتبادل الجانبان اللوم في خرقها.

وتم الإعلان عن الاتفاق الجديد من قبل وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان، بعد مكالمات هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيريه، حيث حث لافروف الدولتين "بشدة" على الالتزام باتفاق موسكو، وفق ما ذكرت وكالة أسوششيتد برس.

المصدر: سكاي نيوز عربية

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