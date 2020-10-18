البرازيل تسجل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بكورونا

2020/10/18 | 03:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيلها 24062 إصابة و461 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية بواقع 24062، ليصل العدد الإجمالي إلى 5224362 حالة.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 461 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 153675 حالة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: RT

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