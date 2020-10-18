البرلمان ينوي مفاتحة «فيسبوك وتويتر» لفتح مكاتب في البلاد

2020/10/18 | 03:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: الصباح

ينوي مجلس النواب مفاتحة مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) لفتح مكاتب لها في العراق.

وافاد عضو لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، علاء الربيعي لـ”الصباح” بان “هناك اتفاقاً على ان يكون هناك قانون لحفظ خصوصية البيانات والمعلومات الالكترونية، وملكيتها لمؤسسات الدولة”.

ودعا الى ضرورة ان يكون لدى العراق علاقات جيدة مع مواقع التواصل الاجتماعي كالـ(فيسبوك، تويتر) التي تنتشر في عموم العالم للالتزام بخصوصية التعامل في بلد مثل العراق تنتشر فيه الشائعات او الطعن ببعض الشخصيات العامة او الدينية”.



وكشف الربيعي عن وجود “بوابات نفوذ دولية لدى العراق يمكن من خلالها السماح لأي موقع الكتروني بالعمل في البلد”، مشيراً الى “وجود توجه لدعوة تلك المواقع لفتح مكاتب في العراق والالتزام بالتعليمات والقوانين التي يصدرها، بالتنسيق مع الجهات المعنية”.

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