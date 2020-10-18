التربية: درجات القرار للدور الثاني نافذة

2020/10/18 | 03:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد : الصباح

اكدت وزارة التربية، ان تعليمات «درجات القرار» للطلبة في امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية في الدراستين الابتدائية والثانوية، نافذة.وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق، في تصريح صحفي،: إن “درجة القرار للمرحلة الابتدائية من الاول الى الرابع الابتدائي هي 5 درجات، تمنح للطالب عند أدائه امتحان الدور الثاني”.

وتابع فاروق، أن “10 درجات ستمنح لكل مادة دراسية، للتلاميذ والطلبة من الخامس الابتدائي الى الخامس الاعدادي ماعدا الثالث المتوسط”.

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