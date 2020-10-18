كورونا يعيش عليها لسنوات.. الصين تحذر من احتمال الإصابة عبر الأطعمة المجمدة

2020/10/18 | 03:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت سلطة السيطرة على الأمراض الصينية، السبت، إن ملامسة عبوات الأطعمة المجمدة الملوثة بفيروس كورونا المستجد قد تتسبب بالإصابة بالعدوى، وفقا لما نقلت رويترز.

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