"المنطقة الخضراء لم تقصف".. العمليات تنفي وقوع صدام مع الحشد الشعبي

2020/10/18 | 04:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرنفت خلية الإعلام الأمني، وقوع اشتباك بين القوات الأمنية وقوة من الحشد الشعبي في قضاء بلد جنوبي محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان، فجر الأحد 18 تشرين الأول/أكتوبر، إن "قيادة العمليات المشتركة، تنفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن حصول صدامات بين القوات الأمنية وقوة أخرى من الحشد الشعبي في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين".

كما نفى البيان، "وجود استهداف بالصواريخ للمنطقة الخضراء ببغداد"، داعيًا الجميع إلى "الابتعاد عن نقل الشائعات ونشرها".

وتداولت مواقع ومجاميع صحافية أنباء عن اشتباكات بين قوات أمنية وجهات مسلحة على صلة بالحشد الشعبي، على خلفية حادثة اختطاف وإعدام عدد من المدنيين.

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