بعد اجتماع للاتحاد الأوروبي.. إصابة وزيرين بعدوى كورونا

2020/10/18 | 04:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر وزيرا خارجية النمسا وبلجيكا نتائج إيجابية في فحص أجرياه للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد حضور اجتماع برفقة زملائهما في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، وفقا لما نقلت رويترز.

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