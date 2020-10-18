الإسلام المهاجر في فرنسا وإشكالية الاختلاف

2020/10/18 | 05:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ التزايد الكبير لأماكن العبادة في الثمانينيات مذهلا، وعبر عن عوارض ولادة الإسلام في فرنسا.وهو يعود إلى التغيرات العميقة، الاجتماعية والسياسية التي عاشتها هذه الفئات السكانية، كما ارتبطت بالحركات التي عبرت العالم الإسلامي ككل

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