بعد ساعات من بدئها.. أرمينيا تتهم أذربيجان بخرق

2020/10/18 | 05:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت أرمينيا، الأحد، أذربيجان بخرق "الهدنة الإنسانية" في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها، عبر إطلاق قذائف مدفعية وصواريخ.

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