2020/10/18 | 06:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الوزير الذي يتولى متابعة قضايا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مايكل غوف، الأحد، إن المملكة المتحدة "مستعدة جيدا" و"بشكل متزايد" لبريكست دون صفقة، رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول: بريطانيا مستعدة جيدا لـ"بريكست" دون صفقة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول: بريطانيا مستعدة جيدا لـ"بريكست" دون صفقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).