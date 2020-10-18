تعرف على اسباب السعال المزمن وعلاقته بامراض الجهاز التنفسي

2020/10/18 | 06:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يؤثر الارتجاع على الجهاز الهضمي ويزعج المريض ويسبب صعوبة التنفس، خاصة بعد تناول الوجبات، وكذلك يمكنه أن يكون سببا للسعال المزمن.

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