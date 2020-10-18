هل تحظى تركيا بـ

2020/10/18 | 06:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتل تركيا أدنى قائمة "المهددات" الإقليمية والدولية في استطلاعات الرأي العام العربي، فيما تحظى سياستها الخارجية بأكبر قدرٍ من التأييد من قبل الجمهور المستهدف بهذه الاستطلاعات، مع أن تركيا تنخرط في "جملة" من النزاعات المسلحة التي تدور فوق الأرض العربية، مباشرة أو عبر الوكلاء

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