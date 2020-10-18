بيان من نواب صلاح الدين : على حكومة الكاظمي كشف خيوط جريمة الفرحاتية

2020/10/18 | 06:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أصدر نواب محافظة صلاح الدين وحكومتها المحلية، بياناً، بشأن “مجزرة” الفرحاتية، طالبوا من خلاله الحكومة باتخاذ موقف حازم لكشف خيوط الجريمة.وطالب نواب المحافظة، في بيان، تلقت “المستقلة” نسخه منه ، بإخراج جميع القوات المسلحة التي ترتبط بالأحزاب أو الجماعات المسلحة من المحافظة.وفيما نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم { وَمَن يَقْتُلْ […]

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