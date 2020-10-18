خميس الخنجر يدعو الحكومة الى اتخاذ إجراءات رادعة بحق المجرمين

2020/10/18 | 06:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إن "وحشية المجزرة التي ارتكبتها المجاميع الإرهابية بحق المدنيين العزل في محافظة صلاح الدين، تدعو الحكومة وكافة المؤسسات الأمنية الى اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المجرمين، وضرورة سحب القطعات المسلحة من المدن باستثناء قوات الجيش والشرطة ومكافحة الإرهاب، لمنع تكرار تلك الجرائم".

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