فيسبوك وانستغرام تلغيان أكثر من مليوني إعلان قبيل الانتخابات الأميركية

2020/10/18 | 07:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب مدير شركة فيسبوك نك كليغ في حوار نشرته، الأحد، صحيفة "لوجونال دو ديمونش" إنه تم "إلغاء 2,2 مليون إعلان" و"سحب 120 ألف منشور من فيسبوك وانستغرام"، على خلفية "محاولة عرقلة المشاركة في الاقتراع" الرئاسي الأميركي.

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