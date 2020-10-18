لاول مرة منذ جائحة كورونا .. السعودية تسمح بالصلاة في المسجد الحرام

2020/10/18 | 07:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمحت السلطات السعودية للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، في الساعات الأولى من صباح الأحد، بأداء الصلاة في المسجد الحرام وذلك للمرة الأولى منذ 7 أشهر جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضحت وزارة الحج والعمرة، في بيان، أنها بدأت بالتعاون مع الجهات المعنية في تنفيذ المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة والزيارة، حيث شرعت في استقبال […]

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