تستمر الشتائم بين الطرفين.. ترامب: جو بايدن مجرم

2020/10/18 | 07:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- وصف الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، نظيره في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، بالمجرم والفاسد.وكتب ترامب في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “جو بايدن هو التجسيد الحي للطبقة السياسية الفاسدة التي أثرت نفسها بينما استنزفت الحياة الاقتصادية والروح من بلادنا”.وأضاف: “على مدار الـ 47 عامًا الماضية، نقل جو بايدن وظائفك، […]

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