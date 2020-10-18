بعد 10 سنوات.. إيران تعلن انتهاء حظر التسليح

2020/10/18 | 07:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أعلنت إيران اليوم الأحد، انتهاء حظر التسليح الأممي المفروض عليها منذ 10 سنوات.وقالت وكالة “فارس” الإيرانية، إن حظر التسليح المفروض على إيران منذ 10 سنوات انتهى.وأضافت: “ومن الآن فصاعدًا، بات تصدير واستيراد إيران الأسلحة من وإلى إيران غير مقيد بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231”.وأصدرت بدورها الخارجية […]

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