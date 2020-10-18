معرفة ازدحام المطعم .. ميزة جديدة من Google Maps

2020/10/18 | 07:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أعلنت شركة جوجل عن إضافة ميزة جديدة على تطبيقها للخرائط Google Maps جوجل مابس، والتى ستخبر المستخدمين بمعرفة إلذا كانت المطاعم أو المتاجر والحدائق التى يرتادونها مزدحمة أم لا.وبحسب موقع CNET التقنى الأمريكي فإن جوجل قد أضافت ميزات جديدة لخاصية الإنشغال أو الازدحام busyness والتى كانت قد أطلقتها من قبل، حيث ستظهر […]

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