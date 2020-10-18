ترامب: الديمقراطيون سيحولون أمريكا لـ شيوعية

2020/10/18 | 07:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حشد انتخابي له اليوم الأحد بولاية مشيجان إن الاتفاق النووي الإيراني كارثي وأن إدارته انسحبت منه لأن طهران ربحت بسببه أموالًا طائلة دون تقديم مقابل.وأضاف: “أنفقنا 2.5 تريليون دولار لتحديث قواتنا المسلحة ولدينا أفضل المعدات العسكرية في العالم”.وواصل ترامب هجوم على خصمه في الانتخابات الرئاسية […]

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