مايكروسوفت تصدر تحديثات عاجلة لنظام ويندوز 10.. لهذا السبب

2020/10/18 | 07:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- قامت شركة مايكروسوفت للبرمجيات بإصدار تحديثات أمان طارئة لأنظمة تشغيل Windows 10 و يندوز 10 ، وكذلك أنظمة Visual Studio وذلك لتصحيح أخطاء بعض عمليات التنفيذ البرمجية، التى وضعتها الشركة للأنظمة أثناء تحديثها.وبحسب موقع ZDNet فإن الباحثون فى الشركة وجدوا أن هناك أكثر من 87 ثغرة أمنية خطيرة فى أنظمة التشغيل ويندوز […]

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