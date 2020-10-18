الكاظمي يصل إلى صلاح الدين

2020/10/18 | 07:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأحد، إلى محافظة صلاح الدين شمال البلاد.

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