سر إلغاء آبل للشواحن في هواتفها بعد إطلاق آيفون 12

2020/10/18 | 07:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- فاجأت شركة آبل الأمريكية مستخدميها بقرار الإعلان عن عدم إصدار شواحن جديدة مع هواتف iPhone 12 التى أعلنت عنها رسميا منذ أيام، حيث قالت الشركة إنها لن تصدر أية شواحن جديدة للمستخدمين للعمل على حماية البيئة من النفايات والتلوث الناتج عن التصنيع الإلكترونى.وأشار المسئولون فى الشركة أن قرار إلغائها للشواحن سيعمل على […]

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