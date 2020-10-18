الصين تهدد باعتقال الأمريكيين على أراضيها

2020/10/18 | 07:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- حذرت الحكومة الصينية الولايات المتحدة من أنها ستعتقل مواطنين أمريكيين لديها، ردًا على مقاضاة وزارة العدل الأمريكية لعلماء عسكريين صينيين.ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلًا عن مصادر وصفتها بـ “المطلعة” أن المسئولين الصينيين وجهوا تحذيراتهم إلى ممثلي الحكومة الأمريكية عبر عدة قنوات اتصال، من بينها السفارة الأمريكية لدى بكين.وبحسب الصحيفة […]

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