الكاظمي يصل الى صلاح الدين برفقة وزيرة الدفاع و الداخلية

2020/10/18 | 07:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – اعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، ان الاخير وصل الى صلاح الدين.وقال المكتب في بيان تلقت المستقلة نسخة منه ان “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وصل الى محافظة صلاح الدين برفقة وزيري الدفاع والداخلية ورئيس هيئة الحشد الشعبي والقيادات الأمنية”.

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