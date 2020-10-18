حفل في المنامة وبيان مشترك.. إسرائيل والبحرين تضفيان الطابع الرسمي على علاقتهما اليوم

2020/10/18 | 08:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة فرانس برس نقلا عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل والبحرين ستضفيان الطابع الرسمي على العلاقات الدبلوماسية بينهما خلال حفل يوم غد الأحد في المنامة، بعد توصلهما إلى اتفاق تطبيع بوساطة أميركية الشهر الماضي.

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