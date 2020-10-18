بالفيديو: تفاصيل الحالة التي “هزت العاصمة”.. لحظات رمي امرأة لأبنائها في نهر دجلة من اعلى جسر الائمة

2020/10/18 | 08:12 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

في حادثة مروعة، اقدمت امرأة على رمي اطفالها في مياه نهر دجلة من اعلى جسر الائمة، فيما كشفت مصادر امنية طبيعة وكواليس الحادثة.

واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق” قيام امرأة برمي اطفالها من على جسر الائمة قرب منطقة الكاظمية في بغداد، في وقت المساء مستغلة قلة الاشخاص والمستطرقين في الشارع.

وكشف مصدر امني ان اقدام المرأة على رمي طفليها جاء على خلفية شجار عائلي.

وقال المصدر أن “شجاراً نشب داخل إحدى العائلات بين رجل وزوجته، في المناطق المحيطة بجسر الائمة من جهة مدينة الكاظمية، ليتطور لاحقاً إلى نزاع كبير، أقدمت عقبه المرأة على أخذ طفليها سريعاً، والتوجه بهما إلى جسر الائمة، دون معرفة العائلة بطبيعة خروجها، والجهة التي تقصدها، لترميهما في النهر الواحد تلو الآخر، “، لافتاً إلى أن “عمر الأول ثلات سنوات، فيما يبلغ الثاني سنتين “.

وأضاف المصدر، أن “الشرطة المحلية، تلقت بلاغاً عن الحادثة التي هزّت المدينة، وانطلقت إلى مكان الحادثة، لتلقي القبض على المرأة، لكنها لم تعثر على الأطفال الذين رمتهم في النهر”، مشيراً إلى “وصول قوة أخرى من الشرطة النهرية للعثور على الطفلين”.

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