البرنامج الثوري البرنامج الإصلاحي: أية علاقة؟ وأي أفق؟.....5 - محمد الحنفي

2020/10/18 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي أهداف البرنامج الإصلاحي:أما الأهداف التي يسعى البرنامج الإصلاحي إلى تحقيقها، فتحتاج إلى العمل على إعداد المجال، حتى يصير قابلا، ومساعدا على تحقيق الأهداف الإصلاحية، أو الهدف الإصلاحي الرئيسي، المتمثل في تحقيق التطلعات الطبقية.فإعداد المجال، الذي يساعد على تحقيق أهداف الإصلاحيين القريبة، والمتوسطة، والبعيدة المدى، يقتضي:1) قيام الإصلاحيين بمد الجسور مع الحكم، الذي يصير في ال ......





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