بين مؤيد ومعارض.. ترحيل مذيعة لبنانية من الكويت بسبب

2020/10/18 | 08:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت السلطات الكويتية بترحيل المذيعة اللبنانية سازديل، وذلك من أجل "المصلحة العامة"، بعدما قامت بنشر صور بطريقة "مبتذلة ومسيئة للآداب العامة"، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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