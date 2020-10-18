الكاظمي لاعودة إلى التناحر الطائفي

2020/10/18 | 08:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- سرى جياد/ دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى تجنب العودة إلى التناحر الطائفي او الاستعداء بين العراقيين لمآرب سياسية.وقال لقد تجاوزنا تلك المرحلة معا ولن نعود الى الوراء k جاء ذلك في تغريدة له على حسابه في منصة تويتر تابعتها المستقلة “‏لا عودة الى التناحر الطائفي او استعداء العراقي ضد العراقي لمآرب […]

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