البرلمان ينوي مفاتحة فيسبوك وتويتر لهذا الغرض

2020/10/18 | 08:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ينوي مجلس النواب مفاتحة شركات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) لفتح مكاتب لها في العراق.

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