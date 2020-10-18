PlayStation 5 يوفر تحميل الدردشات الصوتية ويبلغ عن اللاعبين المسيئين

2020/10/18 | 08:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يعد playstation 5 واحد من أكثر وحدات تحكم الألعاب المنتظرة لعام 2020، والآن يتبقى شهرواحد فقط قبل طرح playstation 5، حيث كشفت الشركة المصنعة الآن أن مستخدمي ps5سيكونون قادرين على تحميل الدردشات الصوتية، مما يسهل كثيرًا الإبلاغ عن السلوك المسيء.

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