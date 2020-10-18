الكاظمي من صلاح الدين: لا عودة للارهاب تحت أي مسمى

2020/10/18 | 08:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

عقد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الاحد، اجتماعاً بالقيادات الأمنية والعسكرية في محافظة صلاح الدين ، وذلك فور وصوله الى المحافظة.

وقال الكاظمي خلال الاجتماع، بحسب بيان لمكتبه تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “مجيئه الى المحافظة رفقة القيادات الأمنية، يأتي لتأكيد أن الدولة موجودة لحماية أمن المواطنين وتثبيت أركان القانون، خاصة بعد الجريمة النكراء التي شهدتها صلاح الدين مؤخراً والتي أدت الى استشهاد عدد من المواطنين على إثر خطفهم”.

واطلع الكاظمي، بحسب البيان، على “التحقيقات الأولية في الجريمة النكراء وحيثياتها، ووجّه بالمتابعة الدقيقة لكل تفاصيلها”.

وأضاف إن “رسالتنا لمواطني صلاح الدين بأن الدولة ستحميهم، وأن عقيدة القوات المسلحة تلتف حول الولاء للوطن والقانون، لا للأفراد أو المسميات الأخرى”، مؤكدا أن “الإرهاب وأفعاله الإجرامية لا ينتظره إلا القانون والقصاص، ولا مكان لعودته تحت أي صورة أو مسمى”.

وشدد رئيس الوزراء على “ابتعاد القادة الأمنيين عن الإنجرار نحو أي شأن سياسي، وأن الخوف يجب أن لايكون حاضراً، وأن لا نستبق الأحكام والقرارات قبل إتمام التحقيقات”.

ورافق الكاظمي خلال الزيارة، “وزيرا الدفاع والداخلية ورئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة”.



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