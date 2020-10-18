خيتافي يفاجئ برشلونة بفوز مهم على برشلونة

2020/10/18 | 08:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أهدر فريق برشلونة فرصة ذهبية لاعتلاء صدارة الدوري الإسباني قبل مباراة الكلاسيكو وسقط أمام مضيفه خيتافي بهدف نظيف في المرحلة السادسة من المسابقة.

وسجل خايمي ماتا هدف المباراة الوحيدمن ضربة جزاء في الدقيقة 57 ليتجمد رصيد برشلونة عند سبع نقاط ورفع خيتافي رصيده إلى عشر نقاط ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف ريال مدريد المتصدر وأمام قادش وغرناطة.

وباءت جميع محاولات برشلونة بالفشل رغم النشاط الذي بثه اللاعب الناشئ أنسو فاتي لدى نزوله في وسط الشوط الثاني.

وتمثل الهزيمة ضربة قوية لمعنويات برشلونة قبل بدء مسيرته في دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي أمام فيرنكفاروش المجري يوم الثلاثاء المقبل.



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