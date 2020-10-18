خطوتان “بسيطتان” تزيدان الايرادات غير النفطية في العراق 7 مليار دولار سنويًا

2020/10/18 | 08:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، عن اجراءين يمكن من خلالهما استحصال 7 مليار دولار سنويًا لخزينة الدولة.

وقال المرسومي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إن “استحصال التعرفة الكمركية عند فتح الاعتمادات المستندية وليس في المنافذ الحدودية، وفرض ضريبة بنسبة 10% على مبيعات الدولار في البنك المركزي يمكن ان يفضي الى زيادة الإيرادات غير النفطية في العراق بأكثر من 7 مليارات دولار سنويا”.

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